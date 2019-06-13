Проекта решения Конституционного суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады пока еще нет.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информированный источник.

«Проекта решения пока нет», - сказал он.

По его словам, решение КС точно не будет принято до 20 июня, а скорее после.

Других деталей он не сообщил.

Напомним, 17 мая лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их политсилы из коалиции. После этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.

21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.