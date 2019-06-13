Проекта решения Конституционного суда по делу о конституционности досрочного прекращения полномочий Верховной Рады пока еще нет.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информированный источник.
«Проекта решения пока нет», - сказал он.
По его словам, решение КС точно не будет принято до 20 июня, а скорее после.
Других деталей он не сообщил.
Напомним, 17 мая лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил о выходе их политсилы из коалиции. После этого председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.
21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.
24 мая народные депутаты обжаловали в Конституционном суде указ Президента о досрочном роспуске парламента.
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