Сегодня почти в 06:00 поступило сообщение от врачей Белоцерковской городской больницы № 1 о задымлении в гематологиеском отделении.

На место происшествия сразу прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Кроме этого были задействованы спасатели, медики и специалисты-криминалисты, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительной информации, пожар в отделении стационара вызвал включенный обогреватель в одной из палат. Вследствие неисправности электроприбора загорелся матрас одного из пациентов.

Всех, кто находился в помещении отделения, эвакуировали. Одна из пациенток, 74-летняя местная жительница, которая находилась на лечении после инфаркта, к сожалению, умерла уже на улице.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. После установления всех обстоятельств происшествия будет определена ее правовая квалификация и открытое уголовное производство.