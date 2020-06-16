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16 июня в 14:45 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на железнодорожном вокзале Белой Церкви на вагон вылез ребенок, после чего его сразу ударило током. Об этом сообщает ГосЧС.

На происшествие были направлены дежурный караул 3-й Государственной пожарно-спасательной части города.

По прибытию спасатели установили, что на вагоне лежит обгоревшее тело парня 2008 года рождения, на котором находились провода под напряжением.

После отключения линии электропередач от напряжения, работники ГосЧС с помощью спасательной веревки сняли тело погибшего из товарного вагона.
ForUm

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