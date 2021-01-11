В Белой Церкви Киевской области полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу возле магазина, сообщает пресс-служба областной патрульной полиции.

9 января около 23 часов экипаж патрульных полицейских получил сообщение о стрельбе возле магазина на улице Первая Песчаная, в городе Белая Церковь. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина осуществил несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие. Прибыв на место происшествия, инспектора выявили человека, который сидел у дверей магазина и снаряжал магазин пистолета патронами.

Мужчину задержали, им оказался 35-летний местный житель.

Для установления всех обстоятельств этого происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.