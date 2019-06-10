Цена оформления псевдопаспортов боевиков террористических организаций «ЛНР/ДНР» (которые необходимы для подачи документов на «гражданство РФ») у посредников «в комплексе» с услугой подготовки и подачи документов на российское гражданство уже преодолела отметку в $500. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.
По данным ИС, цена продолжает расти.
Собеседники на правах анонимности рассказали LIGA.net, что среди желающих получить российское гражданство появились и те, кто сейчас работает России.
«Спустя месяц в городе есть очереди....У них (оккупантов. - Ред.) все очень бюрократизировано и медленно тут проходит», - сказал луганчанин Сергей.
По его словам, не исключено, что цена «под ключ» может достичь уже $500. «Я слышал, что можно и в 300 баксов уложиться. Но это касается тех, у кого есть деньги, но нет времени, и кто вообще не хочет заморачиваться», - добавил Сергей.
Луганчанка Марина уточнила, что некоторые бюджетники тоже задумываются о получении российских паспортов, чтобы перестраховаться. «Их пока не заставляют, но есть те, кто верит, что им будут преференции какие-то, поэтому в этих «коблах» там и волнуются. Ведутся на все, потому что хотят найти для себя выгоду. Здесь достаточно таких дешевых людей», - объяснила она.
Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.
Российский паспорт для жителей ОРДЛО действителен только на территории Ростовской области.
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