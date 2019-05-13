Российский паспорт для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей действителен только на территории Ростовской области. Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки, сообщает пресс-служба Минобороны.



По его словам, российские оккупационные администрации принимают активные меры по выполнению планов по предоставлению российского гражданства населению временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. «В частности, повышается уровень агитации местных жителей получать российские паспорта, также оккупанты упрощают процедуры их оформления путем уменьшения количества справок, необходимых для регистрации, в т.ч. отменено обязательное нотариальное заверение перевода украинских документов», – подчеркнул Гуцуляк.

«В то же время по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди местных жителей растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. Возмущение вызывает то, что оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет иметь примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области», – отметил он.

Гуцуляк также сообщил, что при этом руководство т.н. «республиканских силовых структур» начало проведение мероприятий по выявлению лиц, выражают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы.

Напомним, 24 апреля президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Кабмин принял решение, которым эти российские паспорта признаются недействительными.