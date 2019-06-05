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Вчера вечером в Переяславе-Хмельницком в ходе акции протеста под отделением полиции пострадали двое полицейских, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.  

Отмечается, что на митинг собрались около 50 человек с целью проведения всеукраинской акции.

Охрану общественного порядка и админздания обеспечивали бойцы подразделения патрульной службы «ТОР» батальона полиции особого назначения полиции Киевщины.

«Однако, среди граждан, которые пришли на мирную акцию, были агрессивно настроенные молодые люди в балаклавах. Они бросали дымовые шашки, жгли файеры и разрисовывали краской асфальтовое покрытие. В результате таких хулиганских действий двое полицейских получили травмы нижних конечностей», – сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий по установлению лиц, причастных к данному правонарушению. Продолжается следствие.

«Также хулиганскими действиями молодых людей был нанесен ущерб городу Переяслав-Хмельницкий. После того, какие будут установлены сумма материального ущерба, материалы уголовного производства будут направлены в суд», – подчеркнули в главке.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. 

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенкамог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.
ForUm

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