также в разделеОбщество
Опрос: Половина украинцев довольна действиями Зеленского 13
Украина заняла третье место по числу беженцев в США 11
Суд закрыл дело против экспертов, определявших скорость авто Зайцевой 17
В НАБУ назвали причину обысков в Ассоциации футбола 18
НАБУ проводит обыски в Украинской ассоциации футбола 24
В Украине изменят ширину крайних полос на трассах 49
Определена дата саммита Украина-ЕС 85
ПЦУ обнародовала видео, как Филарет подписался под решением о ликвидации УПЦ КП 38
4 июня. Картина дня 25
150 кило за 3 часа: На Закарпатье начался грибной сезон 145
СБУ отказалась обнародовать декларацию Баканова 24
Вопрос возвращения проспекту в Харькове имени Жукова рассмотрит горсовет 51
Аваков и Князев встретились с родными убитого в Переяславе-Хмельницком мальчика 39
Опасен для посещения: КГГА начинаю срочную реставрацию «Дома учителя» 18
Завтра в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди 60
На Львовщине главу общественной организации задержали за вымогательство 33
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко 37
Чехия удвоила квоту на трудоустройство украинцев 22

В Переяславе-Хмельницком на Киевщине похоронили пятилетнего Кирилла Тлявова, который погиб от огнестрельного ранения.

Как сообщает Укринформ, на похороны мальчика собрались более ста человек, приехало много журналистов.

Священник отслужил панихиду по погибшему.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. 

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2657 грн.
44
Теги