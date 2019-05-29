Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявляет, что не будет участвовать в выборах, но поспособствует обновлению политического класса в Украине. Об этом он заявил в аэропорту «Борисполь», куда прибыл из Варшавы, сообщает УНИАН.
«Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы, но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса Украины... полному избавлению от людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду все делать для того, чтобы пришло много новых людей», - отметил Саакашвили.
Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.
29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.
Один из лидеров партии «Рух новых сил», бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе заявил, что политсила намерена участвовать в выборах в Верховную Раду.
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