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Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов, которые состоятся 21 июля. Такое решение было принято 31 мая на заседании ЦИК.

«.. ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года», - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, с учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека.

Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек.

Напомним, 22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к президенту, Верховной Раде, Кабмину с призывом принять изменения в закон о публичных закупках для проведения выборов в ВР.
ForUm

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