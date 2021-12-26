Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг слухи о том, что может баллотироваться на президентских выборах, и заявил, что намерен покинуть свой пост, как только закончится каденция президента Владимира Зеленского.

Как пишет Слово и Дело, об этом он рассказал в интервью изданию «Фокус».

«Нет. Я считаю, что у нас лучший президент за все время. Я всегда повторял, что пришел с ним и уйду с ним» – сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Напомним, что сам Зеленский в июне заявлял, что пока не может с уверенностью сказать, будет ли он баллотироваться на второй срок. По его словам, в этом вопросе все зависит не от него.

При этом он утверждал, что не видит для себя конкуренции среди действующих украинских политиков в том случае, если он соберется идти на второй президентский срок. Он считает, что его настоящими конкурентами станут война на Донбассе, бедность и отсутствие развитой инфраструктуры.