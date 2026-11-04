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Війна

Дев’ять авіабомб по Комишувасі. Кількість загиблих зросла до 40

Дев’ять авіабомб по Комишувасі. Кількість загиблих зросла до 40

Кількість загиблих унаслідок російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області зросла до 40. Понад 30 людей можуть залишатися під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває третю добу.

Про це 4 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, російські військові випустили по селищу дев’ять авіабомб. Удар припав на школу, де люди отримували гуманітарну допомогу. Після першої атаки російські війська вдарили також по рятувальниках і поліцейських, які прибули на місце.

Зеленський зазначив, що операція проходить у складних умовах і під постійною загрозою нових обстрілів. Тіла частини загиблих досі не вдалося ідентифікувати.

Раніше місія ООН заявила, що російські військові або знали про роздачу гуманітарної допомоги в Комишувасі, або не вжили навіть елементарних заходів, щоб з’ясувати, що відбувається в населеному пункті перед атакою. В ООН наголосили, що удар порушив основоположні принципи міжнародного гуманітарного права.

За даними Запорізької обласної військової адміністрації, атака сталася 2 листопада. Російські війська спочатку застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а потім ФАБ-3000. Після прямого влучання обвалилася бетонна конструкція підземного центру.

У Запорізькій області 3, 4 і 5 листопада оголосили днями жалоби.

Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на російський удар і наголосив, що Україні терміново потрібна додаткова підтримка протиповітряної оборони.

Фото Reuters

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Володимир Зеленськийвоєнний злочинКомишуваха
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