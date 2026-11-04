Купол Софійського собору, який не ремонтували понад 50 років, почали реставрувати

У Києві розпочали протиаварійні та реставраційні роботи на південно-східному куполі Софійського собору. Востаннє його конструктивні елементи оновлювали у 1970-х роках.

Про це повідомили в Національному заповіднику «Софія Київська».

Наразі фахівці встановили риштування та звели захисний шатер, який дозволить проводити роботи незалежно від погодних умов. Основний обсяг реставрації планують завершити до початку зими.

Раніше аналогічні роботи провели на північно-східному куполі собору. Там укріпили та частково замінили конструктивні елементи, обробили дерев'яні деталі засобами вогне- й біозахисту, відновили мідне покриття та декоративне оздоблення.

Генеральна директорка заповідника Неля Куковальська зазначила, що реставрація куполів відбувається поетапно з дотриманням вимог до збереження історичної спадщини.

Проєкт передбачає відновлення всіх куполів Софійського собору, а згодом і всієї його покрівлі.

Роботи фінансує Міністерство культури України зі спеціального фонду за програмою «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення». У 2026 році на реставрацію виділили 15 млн грн. Завершити частину робіт до настання холодів також допомогли меценати заповідника.