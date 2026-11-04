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Енергетика

Російські атаки змусили атомні електростанції обмежити генерацію

Російські атаки змусили атомні електростанції обмежити генерацію

Українські атомні електростанції, зокрема Хмельницька АЕС, були змушені знизити потужність генерації електроенергії через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Причина полягає в пошкодженні підстанцій та обмежених можливостях передавати й розподіляти електроенергію.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев у коментарі «Суспільне Хмельницький» пояснив, що зниження потужности Хмельницької АЕС має дві основні причини. По-перше, пошкодження мереж не дозволяють передавати й розподіляти електроенергію в необхідних обсягах. По-друге, російські війська атакували підстанції, через які передавалася потужність від окремих енергоблоків, зокрема тих, що нині перебувають у ремонті.

За словами експерта, номінальна потужність одного атомного енергоблока становить 1 ГВт. Однак за командою диспетчерського центру «Укренерго» її можуть обмежувати, наприклад, до 500 МВт.

Рябцев наголосив, що зниження потужности генерації не означає зупинки енергоблока. Реактор продовжує працювати у штатному режимі, турбіна обертається й виробляє електроенергію, але до мережі передають лише її частину.

Експерт також запевнив, що таке обмеження не становить ядерної небезпеки, оскільки режим роботи реактора не змінюється. Зменшується лише обсяг електроенергії, який відбирають для передачі в мережу.

Рябцев додав, що наразі в Україні виробляють більше електроенергії, ніж споживають. Однак через пошкодження енергетичної інфраструктури, завдані російськими атаками, передати й розподілити її між споживачами в усіх регіонах у повному обсязі неможливо. Тобто проблема полягає не в нестачі виробленої електроенергії, а в обмежених можливостях її транспортування.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

АЕСелектроенергія
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