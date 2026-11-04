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Україна наблизилася до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС

Україна наблизилася до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС

Європейська комісія підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Прогрес у підготовці до членства покращився у дев'яти розділах, водночас жодного погіршення чи відкату реформ не зафіксовано.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький після отримання звіту Єврокомісії від посолки ЄС в Україні Катаріни Матернової.

За словами прем'єра, хороший або дуже хороший прогрес Єврокомісія відзначила у десяти розділах. Зокрема, йдеться про енергетику, цифрову сферу, фінансові послуги, оподаткування, освіту, науку, сільське господарство та митницю.

Вперше найвищу оцінку прогресу отримала сфера зовнішньої політики, безпеки й оборони. Також Єврокомісія позитивно оцінила незалежну та ефективну роботу українських антикорупційних органів і відзначила покращення показників у сферах судової влади та юстиції.

Корецький зазначив, що кількість розділів, у яких Україна покращила результати підготовки до вступу, більш ніж удвічі перевищує торішній показник.

Наступна мета України — отримати проміжну оцінку виконання критеріїв вступу (IBAR) на початку 2027 року. Для цього за ініціативи президента Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн створили спільну робочу групу України та ЄС.

Прем'єр наголосив, що уряд опрацює рекомендації Єврокомісії, зосередившись передусім на сферах, де необхідно прискорити реформи.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЄССергій Корецький
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