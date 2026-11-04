Українську мову включать до британської шкільної системи іспитів GCSE

Українська мова стане одним із предметів, з яких можна буде складати іспит на здобуття британської шкільної кваліфікації GCSE. Це дасть українським дітям, які навчаються у Великій Британії, змогу офіційно підтвердити знання рідної мови та отримати відповідний освітній сертифікат.

Про це повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

За його словами, британський Департамент освіти оголосив про підготовку до запровадження іспиту з української мови в межах програми GCSE (General Certificate of Secondary Education).

GCSE — основна британська шкільна кваліфікація, яку учні зазвичай здобувають у віці 15–16 років після вивчення низки предметів і складання іспитів.

Викладання за новою програмою розпочнеться у вересні 2028 року в Англії, Уельсі та Північній Ірландії. Перші іспити з української мови заплановані на 2029 рік.

Залужний зазначив, що запровадження іспиту стало результатом багаторічної роботи української громади у Великій Британії та українських дипломатів. За його словами, це рішення особливо важливе для дітей, які через повномасштабну війну виїхали з України, адже дає їм можливість навчатися за кордоном і водночас зберігати зв'язок із рідною мовою та культурою.

Посол також звернув увагу, що раніше траплялися випадки, коли українським учням пропонували складати іспити російською мовою.

Він подякував британському уряду, Департаменту освіти, Міністерству освіти і науки України, а також експертам і представникам української громади, які працювали над просуванням ініціативи. Окремо відзначив директорку Української школи Пречистої Діви Марії Інну Григорович.

Залужний назвав рішення прикладом практичного наповнення українсько-британської Угоди про сторічне партнерство. За його словами, українські діти мають зберігати зв'язок із батьківщиною незалежно від того, де живуть, а рідна мова є однією з основ цього зв'язку.