АнтиТрамп: что показали Украине и миру выборы в США

Состоявшиеся 4 ноября выборы в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Виргинии стали тревожным сигналом для республиканцев в целом и президента США Дональда Трампа в частности: все поддержанные ими кандидаты с треском проиграли, оставшись у разбитого электорального корыта. В то же время, победа социалиста Зохрана Мамдани в Нью-Йорке углубила линию раскола между прогрессивным крылом Демократической партии и центристами. Подробности – далее в материале ForUA.

Ночь со вторника на среду, 5 ноября, стала не лучшей для действующего хозяина Белого дома, 79-летнего Дональда Трампа, так как все поддержанные им на региональных выборах кандидаты проиграли. Между тем, основное внимание было уделено гонке за пост мэра Нью-Йорка, где развернулось жесткое противостояние между прогрессивным крылом Демократической партии с одной стороны и демократами-центристами и республиканцами с другой. В бюллетенях было три кандидата: демократ-социалист Зохран Мамдани, демократ-центрист Эндрю Куомо, выступавший как независимый кандидат (поскольку проиграл в демократических праймериз) и республиканец Кертис Слива.

34-летний Мамдани выступал под лозунгом «Наше время настало» и в своей агитационной кампании сосредоточился на борьбе с ростом стоимости жизни в Нью-Йорке. В частности, он обещал радикальные меры по контролю за повышением арендной платы, значительному сокращению бюджета полиции и широкой социализации городских служб. Кроме того, Мамдани говорил о необходимости открытия продуктовых магазинов, которые должны принадлежать городским властям и продавать дешевые продукты и об отмене платы за проезд на общественном транспорте. Демократический партийный истеблишмент принял это как прямую угрозу финансовой стабильности крупнейшего города США. Нотки беспокойства звучат и на страницах ведущих американских медиа. Так, The New York Times обрушилась с критикой на Мамдане: «Его опыт слишком мизерный, а программа напоминает усиленную версию удручающего мэрства де Блазио». Сравнение с де Блазио, управлявшим Нью-Йорком в 2014-2021 годах, отражает опасение, что радикальные социальные инициативы могут снова привести к административному хаосу и дальнейшему падению качества жизни в городе Большое яблоко.

По мнению экспертов, успех 34-летнего Мамдани, мусульманина и выходца из семьи иммигрантов во многом объясняется беспрецедентной мобилизацией молодого электората благодаря соцсетям. Поствыборная статистика действительно впечатляет. Более 735 тысяч жителей Нью-Йорка проголосовали на этот раз досрочно, что стало самой высокой явкой за всю историю выборов этого города, не связанных с президентскими. 2 ноября – в последний день досрочного голосования свои голоса отдали около 151 тысячи человек. Соответствующий всплеск был обеспечен в основном за счет избирателей в возрасте до 35 лет.

Немалая мобилизация молодежи поставила в неловкое положение партийный истеблишмент. Национальные лидеры демократов долго демонстрировали нерешительность и неохотно выражали публичную поддержку Мамдани. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер так и не объявил о своем решении, а глава демократов в нижней палате Конгресса Хаким Джефрис поддержал Мамдани только на финише избирательного марафона под давлением «прогрессивного» крыла.

Осторожность в отношении господина Мамдани со стороны демократов-центристов с одной стороны и республиканцев с другой привела к тому, что они начали сплачиваться вокруг Эндрю Куомо, который назвал себя «реальной альтернативой левому крылу», способной обеспечить городу стабильность и избежать конфронтации с федеральным центром. Дональд Трамп также публично заявил, что поддерживает Куомо, и намекнул, что неплохо было бы республиканскому кандидату снять кандидатуру, чтобы предотвратить «победу коммуниста». Кертис Слива, однако, свою кандидатуру снимать отказался, действующий хозяин Овального кабинета пригрозил лишить город федерального финансирования, если победит демократ-социалист.

В конце концов, демократ-социалист таки победил с результатом 50,4%. Эндрю Куомо получил 41,3%, Кертис Слива – 7,5%.

В своей победной речи 34-летний политик заявил: «Во время политической тьмы Нью-Йорк будет светом». Будущий мэр Нью-Йорка дал понять, что считает свою победу на выборах поражением президента США, призвавшего жителей мегаполиса не голосовать за Мамдани.

Дональд Трамп, я знаю, что ты смотришь, у меня есть для тебя три слова: «Сделай звук громче!» – сказал Мамдани под одобрительные крики толпы поклонников. Если есть способ поселить страх в сердце деспота, то это устранить условия, которые позволили ему сконцентрировать власть в своих руках. Так мы остановим не только Трампа, но и его преемника. Мы верим в необходимость отстаивать интересы тех, кого мы любим: иммигрантов, представителей трансгендерного сообщества, чернокожих женщин, уволенных Дональдом Трампом с федеральных должностей, матерей-одиночек, все еще ожидающих снижения цен на продукты, любого, кто оказался в затруднительном положении. Нью-Йорк больше не будет городом, где можно выигрывать выборы, торгуя угрозой исламофобии», – добавил он. Трамп примерно в это время написал в своей соцсети Truth Social: "Ну вот, начинается!".

Отметим, что 34-летний Мамдани станет младшим мэром города более чем за 100 лет, а также первым мусульманином и выходцем из Африки (он родился в Уганде), который занял этот пост. Как отмечает Reuters, выборы в Нью-Йорке стали своеобразным барометром того, как американцы реагируют на "бурное начало" второго президентского термина Трампа.

«Избрание Трампа президентом и Мамдани – мэром Нью-Йорка – это две абсолютные крайности, к которым прибегли американцы в течение одного года. Трамп и Мамдани – два края спектра, абсолютные антагонисты. Это еще раз показывает, что нет никаких прогнозируемых линий поведения избирателей даже в развитых гражданских обществах. Что уж говорить о неразвитых… Тик-Ток и пещерный популизм – вместо любых идеологий, программ и установок. Президентом, мэром, премьером может стать кто угодно и где угодно. Это делает мир веселее, но подвергает такие риски, о которых мы еще даже не подозреваем», - отмечает экснардеп и блогер Виталий Чепинога.

В то же время, политолог Виктор Небоженко акцентирует: «Америка бросается в крайности - от старого и сумбурного президента США Трампа до молодого и сумбурного нового мэра Нью-Йорка. Президент Трамп позиционирует себя как христианский националист, патриот и консерватор (МАГА), любитель Израиля. Губернатор Мамдани позиционирует себя как исламский социалист и откровенный джихадист. Трампа и Мамдани сочетает ужасный популизм и циничное использование того обстоятельства, что Америка находится в политическом кризисе, которого не было уже сто лет со времен Великой американской депрессии. Для Трампа Мамдани достоин противник в отличие от бывшего президента Байдена. Америке уже надоела старческая зацикленность Трампа на Байдене – другое дело молодой улыбающийся и самоуверенный Мамдани. Нью-Йорк достойный противник Вашингтона. Конечно, республиканцы воспользуются успехом Мамдани как пугалом для американских избирателей на предстоящих выборах. Ему дадут трибуну и позволят совершить все возможные ошибки молодого и наивного политика - от первой взятки и обмана разочарованных избирателей до черного пиара. А Трампу ничего не остается делать, как послать войска в самый большой и мощный город в Америке - Нью-Йорке, чтобы доказать стране, что в США может быть только один победитель, царь или хозяин - это президент Трамп. Но этот политический маятник означает, что Америка будет избегать крайностей и непредсказуемости Трампа или Мамдани. Америке придется искать точку стабильности и перспективности. Тот политик, который выберет политический центр, будет долго править после Трампа и Мамдани».

Другие выборы, за которыми внимательно следила Америка, – это голосование в Нью-Джерси, Виргинии и на Западном побережье – в Калифорнии. В Нью-Джерси демократка-центристка Мики Шеррилл боролась с республиканцем Джеком Чиатарелли. Хотя Чиатарелли всячески пытался сократить отставание, победить конкурентку в традиционно демократическом штате ему так и не удалось. Он уступил конкурентке 14,3 процентных пункта, получив 42,6%. Дональд Трамп официально поддерживал Чиатарелли, и это заставило республиканцев задуматься о причинах такого провала. Многие опросы указывали на то, что фактор поддержки Трампа играл на выборах негативную роль. Политикой Трампа, в частности сокращением госслужащих, многие аналитики объясняют и провал республиканки Винсон Эрл-Сирс на выборах губернатора Виргинии. На 13 пунктов ее опередила, набрав почти 57% голосов, демократ Эбигейл Спанбергер. Тем временем Калифорния решала судьбу предложения Proposition 50 о новой схеме перераспределения избирательных округов. При устойчивом преимуществе демократов успех Proposition 50 способен принести партии в пять дополнительных мест в Конгрессе. Демократы добились своего и в этом случае.

В общем, нынешние региональные выборы стали крайне горькой пилюлей для республиканцев, но с другой стороны они могут свидетельствовать и о существенных демографических изменениях. Выступая накануне в эфире Fox News, губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ни Чиатарелли, ни Куомо вообще не могли претендовать на победу, поскольку большое количество республиканцев покинуло Нью-Йорк и Нью-Джерси, «делая эти регионы более демократичными и радикальными». Многие из этих людей, по его словам, переехали в республиканские штаты, такие как Флорида и «теперь эта тенденция будет только усиливаться».