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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к президенту, Верховной Раде, Кабмину с призывом принять изменения в закон о публичных закупках для проведения выборов в ВР.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«Для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Комиссия своим постановлением обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины о необходимости неотложного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины О внесении изменений в Закон Украины О публичных закупках», — говорится в сообщении.

ЦИК также призвала министерство экономического развития и торговли Украины предоставить предложения для урегулирования вопросов осуществления публичных закупок.

Принятие такого решения связано с тем, что из-за нехватки времени у комиссии нет возможности обеспечить подготовку и проведение парламентских выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок.
ForUm

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