В Администрации Президента Украины настаивают, что стенограмма встречи Владимира Зеленского с главами фракций и руководством Верховной Рады 21 мая не редактировалась.

«Не было никакой редакции, а если они будут дальше обманывать, мы предъявим общественности аудиозапись», - сказали агентству Интерфакс-Украина в АП в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что заместитель главы администрации Зеленского Руслан Стефанчук говорил абсолютную правду о позиции участников встречи.

«Да, большинство участников встречи на словах были за открытые списки, но при этом говорили, что шансов принять избирательный кодекс (как раз с открытыми списками) - ноль. Так что фактически они были готовы поддержать закрытые списки без мажоритарки. А в итоге оставили и закрытые списки, и мажоритарку», - сказали в АП.

В администрации президента считают, данная ситуация как раз является исчерпывающим ответом на вопрос, было ли у лидеров фракций и руководства Рады «хоть малейшее желание хотя бы сделать первый шаг в борьбе с политической коррупцией».

Напомним, 30 мая Администрация Президента опубликовала стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Верховной Рады, которые состоялись 21 мая.

Консультации обязательны перед роспуском парламента.

Позже спикер Андрей Парубий сообщил, что парламентские фракции не смогли найти консенсус относительно новой редакции избирательно законодательства.

Он также потребовал обнародовать стенограмму переговоров.

31 мая Парубий заявил о цензурировании стенограммы.