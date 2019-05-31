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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил о цензурировании стенограммы консультаций президента Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций 21 мая.

Об этом он сообщил на заседании Рады, передают Українські Новини.

«Я, коллеги, хочу подтвердить, что действительно в стенограмме есть некоторые перекручивания текста, изъяты некоторые предложения», - сказал Парубий.

Спикер заявил, что, несмотря на изменения, в тексте нет фактов согласия парламентариев на сохранение закрытых партийных списках на выборах Рады.

Он отметил, что с данной инициативой выступил глава Администрации Президента Андрей Богдан.

«Подавляющее большинство глав фракций были за открытие списки и не давали согласие на идею Богдана о том, что необходимо сделать закрытые списки», - подчеркнул спикер.

Также о цензурировании стенограммы заявил и председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко, потребовав опубликовать видеозапись переговоров.

Напомним, 30 мая Администрация Президента опубликовала стенограмму консультаций с руководством и лидерами фракций Верховной Рады, которые состоялись 21 мая.

Консультации обязательны перед роспуском парламента.   

Позже спикер Андрей Парубий сообщил, что парламентские фракции не смогли найти консенсус относительно новой редакции избирательно законодательства.

Он также потребовал обнародовать стенограмму переговоров.
ForUm

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