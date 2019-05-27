Парламентские фракции не смогли найти консенсус относительно новой редакции избирательного законодательства во время консультаций с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета 27 мая, передает 112 Украина.

«На сайте президента был размещен ваш комментарий, что на консультациях президента Украины с главами фракций, я процитирую, «участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения к действующему закону, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%». И, к сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент. И далее говорится, «вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов». Я хочу заявить, как участник этой встречи, а я напомню, я ее начал, что должна вестись стенограмма и видеозапись нашей встречи, ни компромисс, ни тем более консенсус, не были достигнуты относительно закрытых списков», - заявил Парубий.

Он выразил убеждение, что стенограмма переговоров должна быть опубликована, ведь «обсуждали не частные моменты».

«И я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос, я уверен, это будет поддержано всеми главами фракций, чтобы общество могло видеть, как происходили переговоры», - добавил Парубий.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.