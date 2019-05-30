Пресс-служба президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе президента, стенограмма опубликована «в связи с многочисленными запросами».
21 мая состоялись обязательные перед роспуском парламента консультации президента с руководством Рады и фракций.
Позже спикер Андрей Парубий сообщил, что парламентские фракции не смогли найти консенсус относительно новой редакции избирательно законодательства.
Он также потребовал обнародовать стенограмму переговоров.
Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.
Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.
22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
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