Пресс-служба президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе президента, стенограмма опубликована «в связи с многочисленными запросами».

21 мая состоялись обязательные перед роспуском парламента консультации президента с руководством Рады и фракций.

Позже спикер Андрей Парубий сообщил, что парламентские фракции не смогли найти консенсус относительно новой редакции избирательно законодательства.

Он также потребовал обнародовать стенограмму переговоров.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.