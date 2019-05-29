Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал предварительно одобрить проекты изменений к Конституции относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.

Такие решения поддержали единогласно во время заседания в среду, сообщает 112 Украина.

Так, профильный комитет рекомендовал парламенту предварительно поддержать законопроект №8380 о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую и №9310-1 о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 7 февраля приняла решение направить в Конституционный суд законопроект 9310-1 о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

2 апреля Конституционный суд Украины признал конституционным переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

В ноябре 2018 Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроект «О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).

6 февраля КСУ одобрил переименование области.