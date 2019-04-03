Конституционный суд Украины признал конституционным переименование Днепропетровской области на Сичеславскую. Об этом сообщают несколько украинских информагентств со ссылкой на источники в суде, а также подтвердил Радио Свобода на правах анонимности один из разработчиков соответствующего законопроекта.

По сообщениям, на заседании 2 апреля Конституционный суд решил, что внесение изменений в статью о системе административно-территориального устройства Украины не противоречит требованиям ст.157 и 158 Основного закона.

Если КСУ действительно принял такое решение, то, согласно закону о Конституционном суде, обнародование соответствующего акта должно произойти не позднее следующего рабочего дня после принятия.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада 7 февраля приняла решение направить в Конституционный суд законопроект 9310-1 о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

Законопроект предусматривает изменение названия области в рамках политики декоммунизации. Авторы законопроекта объясняют предложенное название области ее историческим прошлым, в частности апеллируют к тому, что пять запорожских сечей были расположены на территории современной Днепропетровщины.

21 ноября 2018 Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение ВР законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днипровскую.