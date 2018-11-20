Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроект «О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).

За данное решение проголосовали 239 народных депутатов. Решение было принято с третьей попытки, сообщает УНИАН.

Во время предыдущих двух «за» голосовали менее 226 депутатов: во время первого голосования решение поддержали 222 парламентария, во время второго - 218. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок», а из группы «Видродження» голосовали только 2 депутата.

Председатель ВР Андрей Парубий призвал депутатов «не играть» с этим вопросом.

Законопроектом № 8380 от 18 мая 2018 года предусмотрено переименовать Кировоградскую область в Крапивницкую область. «В части второй статьи 133 Конституции Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 1996 г., № 30, ст. 141) слово «Кировоградская» заменить словом «Кропивницкая», - сказано в документе. Данный законопроект подан 158 народными депутатами.



Напомним, ранее Верховная Рада переименовала Кировоградский район одноименной области в Кропивницкий район.