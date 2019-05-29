США не будут признавать российские паспорта, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и оккупированном Крыму. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Радио Свобода.

Он считает раздачу российских паспортов украинским гражданам на востоке Украины «провокационным шагом».

При этом Волкер не думает, что украинцы массово пойдут за этими паспортам, так как «достаточно страдают от российской оккупации в Донбассе».

Как сообщал ForUm, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке«. Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Жителей оккупированных территорий Донбасса, которые получат паспорт РФ, нужно будет лишать украинского паспорта, считает заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.