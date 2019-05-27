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Партия «Слуга народа» хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

О такой задаче рассказал на пресс-конференции 27 мая руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает Украинская правда.

«Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы», - сказал Корниенко.

«Это наши планы, наши мечты... Но 1 января нас тоже многие обвиняли в излишней мечтательности», - добавил он.

Напомним, 21 мая Президент подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля. 

Зеленский назвал основанием для роспуска парламента очень низкий уровень доверия граждан к институции и фактическое отсутствие коалиции с 2016 года.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Президента о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде. По его мнению, роспуск ВР заводит Украину в конституционный кризис.

22 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня поданные Президентом Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

 
ForUm

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