В Украине официально начинается избирательная кампания по внеочередным выборам в Верховную Раду.

На территории Национального заповедника «София Киевская» проходил синод Православной церкви Украины.

Члены синода ПЦУ поддержали предстоятеля церкви митрополита Епифания. «Все были единодушны, кроме патриарха Филарета», - сказал Епифаний.

Украинский политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку.

Апелляционный суд Киева принял решение освободить из-под стражи бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману.





Глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что петиция об отставке Главы государства, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения, шутка. Тем временем на сайте Президента зарегистрирована петиция, в которой предлагается отменить предыдущую петицию №22/053360-эп «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского».

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что угроза прямого вторжения со стороны Российской Федерации существует всегда. Он выступает против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе.

В Верховный суд подали третий иск о незаконности роспуска Верховной Рады.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье просит депутатов на летней сессии рассмотреть возможность возвращения Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Нардеп Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии.