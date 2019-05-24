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Сегодня, 24 мая, Апелляционный суд Киева принял решение освободить из-под стражи  бывшего начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Заману. 

Об этом сообщается на странице Заманы в Facebook.

«Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала», – говорится в сообщении.

Напомним, Замана возглавлял Генеральный штаб с февраля 2012 года по февраль 2014 года.

25 февраля прокуратура сообщила, что его задержали по подозрению в государственной измене.

26 февраля Печерский районный суд Киева арестовал Заману.
ForUm

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