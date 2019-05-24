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Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что угроза прямого вторжения со стороны Российской Федерации существует всегда. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

«Ситуация на Донбассе угрожающая, потому что на Донбассе нам противостоит РФ, физически там уже сформированы подразделения и части, в том числе, из местных жителей, возглавляемые они, конечно, все из РФ», - заявил он. «Конечно, угроза, угроза не отпала... Угроза прямого вторжения всегда может быть», - сказал генерал.

В то же время он отметил, что вряд ли Россия пойдет на такие действия в ближайшее время. «Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать - ни один руководитель, кто развязывает войну, так не делает. Все делается с целью», - сказал Хомчак.

По его словам, ситуация на востоке страны является напряженной и непростой. «Мы должны каждый день заниматься тем, чтобы армия была боеспособной, боеготовной ко всему, что только может нам угрожать», - подчеркнул Хомчак.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Хомчака начальником Генерального штаба вместо Виктора Муженко.

23 мая министр обороны Украины Степан Полторак представилХомчака Вооруженным силам Украины.

Руслан Хомчак – генерал-лейтенант, командир оперативного командования «Юг», участник войны на востоке Украины.

Сообщалось, что в 2014 году генерал Руслан Хомчак отдавал приказы военным выходить из Иловайска.
ForUm

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