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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье просит депутатов на летней сессии рассмотреть возможность возвращения Российской Федерации в сессионный зал Ассамблеи. Об этом Мори-Паскье заявила в Париже во время выступления на заседании Постоянного комитета ПАСЕ, сообщает УНИАН.

В частности, она приветствовала принятые Комитетом министров в Хельсинки решения, в которых говорится, что все страны-члены Совета Европы должны иметь равные условия для участия в уставных органах организации.

В этой связи Мори-Паскье пояснила, что для того, чтобы ввести в действие решение Комитета министров, Ассамблея все еще должна принять дальнейшие свои «определенные решения, и в частности о том, когда и при каких условиях национальные делегации могут быть представлены в Ассамблее с целью возможного рассмотрения полномочий делегации Боснии и Герцеговины и Российской Федерации во время летней сессии».

«Мы должны вернуться к вопросу полномочий делегаций и прав членов, которые могут быть ограничены в случае, если их оспаривают», - подчеркнула Мори-Паскье.

Напомним, 17 мая в Хельсинки министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран-членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах Организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации, делегация которой лишена права голоса в ПАСЕ, а ее представители - исключены из всех руководящих органов Ассамблеи.
ForUm

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