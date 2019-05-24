На территории Национального заповедника «София Киевская» проходит синод Православной церкви Украины.



Синод Православной церкви Украины под председательством предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания заседает в митрополичьем доме, сообщает УНИАН.

На синод также приехал почетный патриарх ПЦУ Филарет. Он зашел в здание через отдельный вход. Синод проходит без участия прессы.

У входа на территорию заповедника собрались около сотни верующих в поддержку патриарха Филарета. Они держат в руках плакаты: «Епифаний, не разрушай церковь», «Филарет — наш патриарх».



Напомним, ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.