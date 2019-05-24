Глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан прокомментировал петицию об отставке Главы государства, которая набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения, сообщает «Украинская правда».

«Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия Президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий Президента», - заявил Богдан.

По его словам, в команде Зеленского осознают, что часть населения его не поддерживает.

«Но в любом случае мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями действующего президента и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками», - отметил глава АП.

Напомним, электронная петиция за отставку Президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей – необходимое для рассмотрения количество.