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Члены Синода ПЦУ поддержали предстоятеля церкви митрополита Епифания.

«Православная церковь Украины сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных все возникающие вопросы обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю, Блаженнейшему Епифанию, митрополиту Киевскому и всея Украины», - говорится в заявлении по итогам заседания.

По завершению синода к журналистам вышел митрополит Епифаний.

На уточняющий вопрос BBC News Украина о том, все выразили ему поддержку, Епифаний сказал: «Все были единодушны, кроме патриарха Филарета».  

По его словам, Филарет еще раз заявил на заседании, что Киевский патриархат существует, хотя другие члены пытались его убедить в обратном.

«В определенной степени мы обсуждали, говорили, убеждали. Но все увидели, что святейший патриарх Филарет является утвержденным в своем мнении», - сказал Епифаний.

Также синод подтвердил, что ПЦУ в своей деятельности четко выполнять устав и томос. Ранее Филарет раскритиковал содержание томоса и заявил, что не будет выполнять отдельные его пункты.

 

Кроме того, синод разъяснил порядок поминовения во время богослужений. Первым возвышается имя предстоятеля Епифания, а вторым местного архиерея. Таким образом, был убран дуализм, когда некоторые священники во время служб первым или вторым подносили имя Филарета.

Как рассказал митрополит Макарий, решение о порядке поминовения после некоторых дискуссий подписал даже Филарет.

Позже свою позицию озвучил журналистам и сам Филарет: «Синод, который проходил, был направлен на уничтожение Киевского патриархата». Он полностью раскритиковал решение синода, а Епифания заподозрил в том, что тот поддался влиянию «антиукраинских, московских сил».

Напомним, ранее бывший глава УПЦ КП, а ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил СМИ, что Киевский патриархат не ликвидирован.

На молитвенное празднование в честь священномученика Макария во Владимирском соборе в Киеве 14 мая, которое организовал почетный патриарх ПЦУ Филарет, прибыли только четыре епископа из более чем 60.

Патриарх Филарет заявил, что хочет руководить ПЦУ, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом. По его словам, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и Президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором, но его якобы обманули.
ForUm

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