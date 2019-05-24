В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило заявление о признании противозаконным действия Президента Владимира Зеленского относительно подписания Указа от 21.05.2019 года № 303/2019 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» в части назначения внеочередных выборов в ВР на 21 июля, сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая. Это дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья вынесет определение о следующих процессуальных действиях.

Таким образом в Верховный суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ Президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019.

Напомним, 23 мая в Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным указа Президента досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Дело было зарегистрировано под номером 9901/275/19.

В тот же день в Верховный суд поступил еще один иск о незаконности роспуска ВР. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19.