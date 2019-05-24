также в разделеМир
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками для глобального интернета 57
Мэй передумала выносить на голосование соглашение о Brexit 20
Германия против санкций в отношении «Северного потока – 2» 27
Лидер Палаты общин подала в отставку из-за Brexit 19
Израиль и ХАМАС договорились о «режиме тишины» на полгода 294
Трамп: США совершили кибератаку против РФ 122
В Бразилии неизвестные расстреляли в баре 11 человек 11
В Египте около автобуса с туристами прогремел взрыв 55
Досрочные выборы в Австрии пройдут в сентябре 12
Мэй анонсировала новое предложение по Brexit 19
Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов 150
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за «переговоров с россиянкой» 47
Канцлер Австрии Курц исключает сотрудничество с вице-канцлером Штрахе 19
В Перу разбился военный вертолет 9
Госдеп США одобрил поставки ракет для Канады, Японии и Южной Кореи 20
США и Великобритания обвинили Россию в атаках на больницы в Сирии 40
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat 74
Завершение строительства «Северного потока-2» могут отложить 1290

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Об этом она объявила в пятницу, передает Укринформ.

«Сегодня я объявляю, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, для того чтобы мог быть избран преемник», - сказала Мэй.

Она добавила, что процесс выбора ее преемника должен начаться уже с 10 июня.

В то же время Мэй подчеркнула, что будет оставаться на посту премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии.

Напомни,  ​​Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги