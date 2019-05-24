Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

Об этом она объявила в пятницу, передает Укринформ.

«Сегодня я объявляю, что ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, для того чтобы мог быть избран преемник», - сказала Мэй.

Она добавила, что процесс выбора ее преемника должен начаться уже с 10 июня.

В то же время Мэй подчеркнула, что будет оставаться на посту премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии.

Напомни, ​​Мэй отказалась от своих планов вынести на голосование парламента обновленное соглашение о Brexit, вероятно, из-за приближения отставки.