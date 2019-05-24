Нардеп Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии.

«Хочу сообщить всем о своем выходе из рядов Радикальной партии Олега Ляшко. Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю», - написал он в Facebook.

«В любом случае не оставлю общественной и журналистской деятельности, и надеюсь, что Бог даст сил продолжить и политическую деятельность. Сейчас определяюсь, относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение - сообщу общественность и СМИ», - пообещал он.

«Я хочу вас проинформировать, что Игорь, народный депутат Украины, но в вашей студии сегодня он не будет представлять Радикальную партию. Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчуком. Он заявил мне о том, что он подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я поздравляю его с этим решением, баба с воза - кобыле легче», - сказал Ляшко в эфире NewsОne.