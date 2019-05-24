Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступает против переговоров с боевиками на оккупированном Донбассе. Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос, как он относится к возможности переговоров с боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР», Хомчак сказал: «Я против всяких переговоров, я военный человек».

«Я начальник Генерального штаба - у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть переговорщики говорят - это Министерство иностранных дел, остальные, есть те структуры, которые должны вести переговоры. Я умею управлять, готовить ВСУ ко всем возможным угрозам, к адекватному реагированию, причем с минимальными потерями», - добавил он.

Напомним, 23 мая 2019 в социальных сетях была распространена информация о проведении «опроса военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками «ДНР» и «ЛНР».

Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины и лично начальник Генерального штаба от Президента Украины никаких указаний о проведении исследований об отношении военнослужащих к возможным переговорам с так называемыми «ЛНР/ДНР» и Российской Федерацией не получали.