Украинский политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку. Об этом со ссылкой на его мать Тамару на своей странице в Facebook сообщила правозащитница Татьяна Щур.



«Сегодня позвонила мама Станислава Клыха и сообщила, что он объявил голодовку. Так он сказал ей по телефону. Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит, а главное забвение! Надежда, разбуженная ожиданием перемен, грозит обернуться новым отчаяньем. Голодовка Стаса - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому Президенту из-за красных кирпичных стен Верхнеуральского острога, из одиночества и тьмы», – написала она.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

8 июня Клых объявил голодовку по примеру Олега Сенцова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем.

Мать Клыха сообщила, что он подозревает вероятное заболевание раком кожи. В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что диагноз рака у украинского политзаключенного не подтвержден.