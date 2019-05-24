На сайте Президента зарегистрирована петиция, в которой предлагается отменить предыдущую петицию №22/053360-эп «За отставку Президента Украины Владимира Зеленского».
Автор этого обращения Леонид Яценко убежден, что петиция за отставку «организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается».
«Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с вами! Мы поддерживаем выбранный вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба», - отметил он.
Петиция №22/053988-еп была зарегистрирована 23 мая и по состоянию на 10:00 24 мая собрала 9492 голосов из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.
Напомним, электронная петиция за отставку Президента Украины Владимира Зеленского набрала 25 тысяч подписей – необходимое для рассмотрения количество.
Глава Администрации Президента Андрей Богдан расценивают петицию за отставку Зеленского как шутку.
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