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Судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Владимир Барвин продлил на три месяца, до 15 августа, срок ареста в СИЗО крымскотатарскому волонтеру Шабану Умерову, общественному защитнику Ризе Изетову, волонтеру и активисту Руслану Сулейманову, обвиняемым по второму симферопольскому «делу Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на активистов, присутствовавших на судебном заседании.

Представители российской ФСБ и прокуратуры настаивали на содержании обвиняемых под арестом в СИЗО. Они заявили, что оставаясь на свободе, фигуранты дела «могут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства» или же «продолжать заниматься противоправной деятельностью, посягающей на общественную безопасность». Доказательств своим опасениям обвинение не предоставило.

Защита ходатайствовала о любой другой мере пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО, в частности, о домашнем аресте по месту проживания.

Обвиняемый Шабан Умеров, выступая на суде, заявил, что считает себя «законопослушным гражданином», который «ничего не нарушал». Он отметил, что имеет «проблемы с сердцем, позвоночником и легкими». Умеров добавил, что считает депортацией то, что его перевезли из Крыма, отдалили на сотни километров от того места, где он проживает.

Другой обвиняемый Ризе Изетов сказал суду, что у него нет желания скрываться от российского следствия и что его жена лежит сейчас в роддоме, в Крыму находятся все дорогие ему люди.

Ранее Таганрогский городской суд в Ростовской области России продлил меру пресечения четверым фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», задержанным в ходе массовых обысков в Крыму 27 марта. Сейран Муртаза, Энвер Аметов, Меджит Абдурахманов и Рустем Сейтхалилов будут находиться в СИЗО до 15 августа.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек. 

27 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, у которых силовики провели обыск в среду утром – Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова и Сейтвели Сейтнабдиева. Также были арестованы Эрфан Османов, Сейран Муртазе, Сервер Газиев и Меджит Абдурахманов.  

28 марта были арестованы Руслан Сулейманов, Алим Керимов, Рустем Шейхалиев, Меджит Абдурахманов, Яшар Муединов, Билял Адилов, Джемиль Гафаров, Ризе Изетов, Иззет Абдуллаев, Асан Яников и Шабан Умеров.
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