В Киевском районном суде города Симферополь начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным в среду крымским татарам.

Двое уже арестованы до 15 мая, сообщила уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова.

«Есть уже первые решения так называемого суда: Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова арестовали до 15 мая 2019 года», - написала она в Facebook.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек.

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы, а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов.