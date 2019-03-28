Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Об Крым.Реалии сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, Руслану Сулейманову, Алиму Керимову, Рустему Шейхалиеву, Меджиту Абдурахманову, Яшару Муединову, Билялу Адилову, Джемилю Гафарову, Ризе Изетову, Иззету Абдуллаеву, Асану Яникову и Шабану Умеровуизбрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО до 15 мая.

«Заседания проходили в закрытом режиме. Некоторые судьи умудрялись проводить слушания за пять минут. Их не кормили. Насколько я знаю, родственникам не разрешали передать еду, воды только дали попить», – рассказал Семедляев.

Здание суда находилось под оцеплением российских силовиков. Они требовали от людей, пришедших поддержать задержанных, отойти от здания, предупреждая об административной ответственности за «участие в несанкционированном собрании» (ст. 20.2 КоАП России).

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек.

27 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал пятерых крымских татар, у которых силовики провели обыск в среду утром – Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова и Сейтвели Сейтнабдиева. Также были арестованы Эрфан Османов, Сейран Муртазе, Сервер Газиев и Меджит Абдурахманов.