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В результате обысков в домах крымских татар в оккупированном Крыму российские силовики задержали 20 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

«Пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщает, что в результате сегодняшних оперативных действий задержаны 20 крымских татар, подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир», – написал он.

Ранее сообщалось о 16 задержанных.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар.

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы,  а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов. 
ForUm

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