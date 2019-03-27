Сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии проводят в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в России религиозной организации «Хизб ут-Тахрир», сообщает Крым.Реалии.

Следственные мероприятия проходят в домах, где проживают крымские татары.

Адвокатов, которые прибыли на место обысков, не пропускают российские силовики.

Обыски проходят в селе Строгоновка Симферопольского района, в микрорайоне Каменка Симферополя, селе Владимировка Белогорского района Крыма.

В ФСБ России подтвердили проведение обысков в Крыму, однако не назвали количества подозреваемых и их фамилий.

​По данным активистов, в микрорайоне Каменка квартал, где проходит обыск, перекрыт Росгвардией. Местных жителей не пропускают домой.

По данным общественного объединения «Крымская солидарность», российские силовики увезли в управление ФСБ России в Крыму жителей Симферополя Фархада Базарова, Ризу Иззетова и Шабана Умерова.

Также в ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны двое из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников, – Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов. Этому предшествовала драка между российскими силовиками и жителями Каменки.