Массовые мероприятия 9 мая в Украине прошли спокойно. Об этом сегодня сообщил директор департамента коммуникации Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, сегодня в Украине произошло более 1400 мероприятий по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В них приняли участие почти 700 тыс. человек. К охране правопорядка были привлечены почти 22 тыс. правоохранителей. Среди них - 19,3 тысячи полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно и без грубых нарушений общественного порядка. Наиболее массовыми они были в Киеве, Одессе, Днипре и Запорожье. На данный момент памятные мероприятия практически везде завершились.

В то же время Тракало отметил, что в настоящее время полицией зарегистрировано 33 происшествия, связанные с использованием запрещенной символики. Больше всего таких событий зафиксировано в Днепропетровской (7), Николаевской (5) и Одесской (3) областях, а также в Киеве (6).

13 сообщений из этого количества касались использования георгиевской ленточки, еще 15 событий были связаны с использованием другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота).

Поэтому по 13 фактам пока полицейские уже составили административные материалы по статье 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Директор Департамента коммуникации Нацполиции также сообщил, что полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о пяти событиях, квалифицированных по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает уголовную ответственность за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Четыре таких уголовных производства открыты в Днепропетровской области, еще один - в Одесской. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет.

Также Тракало отметил, что полицейские открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В одном случае неизвестные забросали камнями автобусы, движущиеся из Кривого Рога в Днипро. В другом случае уголовное производство открыто по факту, когда неизвестные бросили красную краску во время движения колонны людей. Еще одно производство начато в Одессе по статье 263 (незаконное обращение с оружием) УК. Там во время фильтрационных мероприятий на Аллее Славы правоохранители остановили мужчину с кастетом.

«В целом мероприятия прошли спокойно. Это результат, безусловно, хорошо проведенной профилактической работы полиции. Напомню, накануне и в столице, и на местах с организаторами заявленных акций были проведены разъяснительные беседы о недопущении нарушения законодательства в части использования при нынешних мероприятий запрещенной законом символики тоталитарных режимов или провокаций», - отметил представитель Нацполиции.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киеве от метро Арсенальная до Вечного огня в Парке Славы прошла колона участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк».

Одессе акция «Бессмертный полк» прошла в сопровождении проукраинских активистов.