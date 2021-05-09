Окончательная победа над фашизмом и нацизмом возможна только в случае возврата к фундаментальным христианским ценностям, к Евангелию и Христу.

Фото: епископ Виктор / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

«Сегодня мы празднуем не просто День победы во Второй мировой войне, а День победы над нацизмом и победу в войне, которую наши предки назвали Отечественной. 9 мая 1945 года, вместе с провозглашением капитуляции гитлеровской Германии, казалось было окончательно уничтожено многоголовую гидру фашизма и нацизма. Ценой страшных многомиллионных жертв наши деды и прадеды сделали все возможное для того, чтобы даже понятие об этой идеологии стало маркером бесчеловечности и зверской жестокости.

Что ждало человечество, в случае победы Гитлера в той войне, догадаться не трудно. Достаточно вспомнить о Бухенвальде, Дахау, Освенциме, Майданеке или Треблинке. Даже сейчас пустые стены этих концлагерей внушают ужас и просто таки заставляют задать вопрос: Как могло такое быть? Как такое вообще было возможно в ХХ веке, во время небывалого расцвета науки и техники, в самом центре цивилизованной Европы, по инициативе самых образованных и самых развитых народов того времени? Эксперименты над людьми, массовые убийства и этнические чистки, уничтожение детей и калек - как такое могло произойти?», - сказал епископ Виктор.

По его словами, ответ на эти вопросы следует искать в нацистско-фашистском учении о превосходстве арийской расы. «Возникло оно под влиянием идей Ницше, который, в свою очередь, черпал знания не только из языческой философии, но и из трудов Дарвина, Вольтера, Руссо. Иными словами, нацизм - это глубоко антихристианское учение, а концепция о сверхчеловеке (Übermensch) - это прямой антагонист евангельским идеалам», - отметил он.

Архиерей считает, что окончательная победа над фашизмом и нацизмом возможна только в случае возврата к фундаментальным христианским ценностям, к Евангелию и Христу. «Учение, основанное на словах «нация превыше всего», проповедует смерть врагам и формирует принцип, согласно которому одни люди более совершенными от других, - противоречит словам Христа о любви к Богу и ближним, о любви к врагам, а также о равенстве всех перед Господом», - убежден владыка.



«В этом контексте следует отметить, что в современной Украине достаточно часто встречаются различные проявления, которые можно назвать родственными именно с идеями нацизма. Недопустимость использования фашистской идеологии, символики и призывов должно стать приоритетным направлением работы с украинской молодежью. И главное место в этой работе занимает Церковь, как Тело Христово, способна донести до всех людей мира, что «нет уже ни иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного; нет ни мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28)», - подчеркнул епископ.

Владыка считает, что мы должны быть едиными именно во Христе Иисусе, потому что все остальные способы и попытки объединить народ не дадут длительного результата.

«Пусть в День победы Всемилостивый Господь посеет в наших сердцах не ненависть к врагам, а любовь к Родине и друг к другу. Когда один из участников боевых действий 1941-1945 годов сказал, что «мы победили Гитлера не потому, что ненавидели его, а потому, что любили свою Родину». Это означает, что только Любовь побеждает, а ненависть - разрушает. Сегодня нам нужно хорошо помнить об этих уроки прошлого, чтобы не потерять будущего», - пожелал епископ Виктор.