По состоянию на 14:00 9 мая полиция зарегистрировала 5 уголовных производств по факту использования запрещенной символики, сообщает департамент коммуникации МВД.

Так, на территории государства зарегистрировано 33 резонансных события. Больше всего - в Днепропетровской, Николаевской областях и городе Киеве.

Из них 13 сообщений касаются использования георгиевской ленточки. По ним составлены административные протоколы.

По факту использования другой запрещенной символики (красные флаги, символика серпа и молота) зарегистрировано 15 событий. По 5 сообщениями сведения внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 436 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). 4 из них в Днепропетровской области и один Одесской.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киеве от метро Арсенальная до Вечного огня в Парке Славы прошла колона участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк».

Одессе акция «Бессмертный полк» прошла в сопровождении проукраинских активистов.