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В Одессе на Аллее Славы прохошла пророссийская акция «Бессмертный полк». На Аллею Славы, расположенную в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, пришли сотни участников акции с портретами, как они утверждают, своих родственников, воевавших против нацистов, сообщает УНИАН.

Акция «Бессмертный полк» началась после завершения официальных мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Участники пророссийской акции принесли красные воздушные шары, цветы, различные плакаты. В числе пришедших - группа участников антимайдановских акций на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибли более 40 человек.

Во время прохождения колонны на Аллею Славы некоторые активисты пели советские песни, а также скандировали: «Ура!», «Одесса - город-герой!», «Спасибо деду за победу!», «Фашизм не пройдет!», «Бандеровские бесы, вон из Одессы!», «Одесса - русский город!», «Мир спас советский солдат!», «Донбасс, мы с тобой!» и пр.

Перед участниками «Бессмертного полка» шли проукраинские активисты. Они держали в руках портреты бойцов Украинской повстанческой армии и периодически выкрикивали патриотические лозунги.

Между участниками двух акций периодически происходили словесные перепалки. В частности, участники акции «Бессмертный полк» называли оппонентов «фашистами», «мерзавцами», «бандеровцами» и предлагали «убраться из города».

Полиция разделила стороны и просила не подходить их представителей друг к другу. Ранее в полиции сообщили, что на Аллее Славы правоохранители задержали мужчину с «георгиевской лентой». Решается вопрос о привлечении одессита к административной ответственности по ст. 1733 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киеве от метро Арсенальная до Вечного огня в Парке Славы прошла колона участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк».
ForUm

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