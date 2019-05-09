В Киеве от метро Арсенальная начала движение колонна акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является украинским аналогом российской акции «Бессмертный полк», сообщает 112 Украина.

Люди пришли на мероприятие с фотографиями родственников, которые погибли во время Второй мировой войны, также они взяли с собой цветы. Полиция усилила меры безопасности, правоохранители проверяют каждого без исключения.

Фото: РБК-Украина

Отмечается, что колонна пройдет к Вечному огню в Парк Славы, там они возложат цветы.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В центре Киева перекрыт ряд улиц. Правопорядок обеспечивают около двух тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии.